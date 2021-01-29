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الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية

الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية
http://almnatiq.net/?p=944668
المناطق - الرياض

أطلقت الصين اليوم المجموعة الثانية من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد “ياوقان-31” إلى الفضاء، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.
وذكر مركز جيوتشيوان في بيان اليوم أن مجموعة الأقمار الصناعية تم إطلاقها الساعة 12:47 بتوقيت بكين، على متن صاروخ حامل من طراز “لونج مارش-4C”، مشيرًا إلى أن الأقمار الصناعية دخلت مداراتها المخططة لها، وسوف تستخدم في إجراء مسوحات البيئة الكهرومغناطيسية واختبارات تكنولوجية.
وكانت الصين قد أطلقت المجموعة الأولى من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد “ياوقان-31” عام 2018.

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