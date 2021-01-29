احدث الأخبار

تمرين عسكري مشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية
أبرز المواد
 “خوخة أبي بكر بالمسجد النبوي” معلمٌ ارتبط بسيرة المصطفى ﷺ
أبرز المواد
 الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية
أبرز المواد
 «أمانة الرياض» تُعلق على مقطع جمع «القطط الضالة» بالشوارع
أبرز المواد
 “الاستثمارات العامة” يُطلق “كروز السعودية” لتطوير الرحلات البحرية السياحية
أبرز المواد
 «البيئة» تدعو 135 متقدما على 170 وظيفة للمقابلة الشخصية
أبرز المواد
 ميزة أمان إضافية جديدة لواتساب ويب قريباً
أبرز المواد
 «الأرصاد»: أمطار متوسطة على جدة وبحرة ورابغ.. وانخفاض الحرارة شمالاً
أبرز المواد
 بايدن يعتزم تعيين مستشار السياسة الخارجية السابق لأوباما مبعوثًا خاصًّا بإيران
أبرز المواد
 الحيزان: المنخفض القطبي يقترب.. وأمطار متفاوتة على مناطق عدة
أبرز المواد
 فتح باب التسجيل بشؤون الأفواج الأمنية.. رابط وموعد التقديم
أبرز المواد
 محافظ البنك المركزي: جمعنا 200 مليار دولار لتطوير الأبحاث وتوزيع اللقاحات
أبرز المواد
تمرين عسكري مشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية

تمرين عسكري مشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية

أبرز المواد
“خوخة أبي بكر بالمسجد النبوي” معلمٌ ارتبط بسيرة المصطفى ﷺ

“خوخة أبي بكر بالمسجد النبوي” معلمٌ ارتبط بسيرة المصطفى ﷺ

أبرز المواد
الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية

الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية

أبرز المواد
«أمانة الرياض» تُعلق على مقطع جمع «القطط الضالة» بالشوارع

«أمانة الرياض» تُعلق على مقطع جمع «القطط الضالة» بالشوارع

أبرز المواد

تمرين عسكري مشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية

تمرين عسكري مشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=944672
المناطق - وكالات

انطلق التمرين العسكري المشترك ” الاتحاد الحديدي 14 ” بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكي اليوم، والمقام على أرض الإمارات العربية المتحدة ويستمر لمدة عشرة أيام.
ويهدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية بين البلدين لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير مهارات القوات البرية ورفع الكفاءة القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

روابط ذات صلة

“خوخة أبي بكر بالمسجد النبوي” معلمٌ ارتبط بسيرة المصطفى ﷺ

“خوخة أبي بكر بالمسجد النبوي” معلمٌ ارتبط بسيرة المصطفى ﷺ
الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية

الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية
«أمانة الرياض» تُعلق على مقطع جمع «القطط الضالة» بالشوارع

«أمانة الرياض» تُعلق على مقطع جمع «القطط الضالة» بالشوارع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*