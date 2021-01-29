سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3,962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 297,014 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 7 وَفَيَات جديدة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 826 وفاة، مشيرةً إلى شفاء 2,975 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 269,999 حالة.
الإمارات تسجل 3962 إصابة بكورونا و7 حالات وفاة
سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3,962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 297,014 إصابة.
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