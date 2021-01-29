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مصري يبتلع سكينا طوله 27 سنتيمترا.. والأطباء يصنعون معجزة !!

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مصري يبتلع سكينا طوله 27 سنتيمترا.. والأطباء يصنعون معجزة !!

مصري يبتلع سكينا طوله 27 سنتيمترا.. والأطباء يصنعون معجزة !!
http://almnatiq.net/?p=944684
المناطق- وكالات

في واقعة أثارت الدهشة في مصر، ابتلع شاب سكينا طوله 27 سنتيمترا إلا أن الأطباء نجحوا في إخراجه وإنقاذ حياة المريض، حسبما أفادت تقارير صحفية محلية.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية سعد مكي، قوله إن “فريقا طبيا تمكن من استخراج سكين كبير من بطن مريض”، بعد جراحة معقدة.

وأضاف مكي: “حضر المريض إلى المستشفى الدولي في المنصورة يعاني آلاما شديدة في البطن، وبعمل الأشعات والفحوص تبين وجود جسم غريب”.

وتابع: “تمكن الفريق الطبي من إجراء عملية جراحية لاستخراج الجسم الغريب (سكين)، وتكللت العملية بالنجاح وخرج المريض بحالة مستقرة”.

كما أكد مدير المستشفى أحمد حشيش في تصريحات تلفزيونية أن السكين له مقبض بلاستيكي ونصل حديدي حاد، كان من الممكن أن يحدث ثقبا في معدة المريض.

وتوقع حشيش أنه “من الممكن أن يكون المريض أدخله خطأ بالاتجاه المعاكس إلى فمه، أي من المقبض وليس من النصل، خاصة أنه لا يعاني أي مشاكل نفسية وبكامل قواه العقلية”.

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