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إحباط محاولات تهريب أكثر من (34) طناً من القات المخدر و(781) كيلو من الحشيش و(971676) قرص أمفيتامي

إحباط محاولات تهريب أكثر من (34) طناً من القات المخدر و(781) كيلو من الحشيش و(971676) قرص أمفيتامي

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إحباط محاولات تهريب أكثر من (34) طناً من القات المخدر و(781) كيلو من الحشيش و(971676) قرص أمفيتامي

إحباط محاولات تهريب أكثر من (34) طناً من القات المخدر و(781) كيلو من الحشيش و(971676) قرص أمفيتامي
http://almnatiq.net/?p=944701
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأنه في إطار المتابعة المستمرة لمحاولات شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر حدود المملكة البرية والبحرية، تمكن حرس الحدود – بفضل الله وتوفيقه – من إحباط محاولات لتهريب (488) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و( 34 ) طناً و (485) كيلو جراماً من مادة القات المخدر في منطقة جازان، و(184) كيلوجراماً من مادة القات المخدر في منطقة عسير، و(293) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر في منطقة نجران، و(971676) قرص أمفيتامين في منطقة الجوف.
وأوضح المقدم القريني، أنه تم القبض على المتورطين في محاولات التهريب، وعددهم (121) متهماً، منهم (91) في منطقة جازان، و(17) في منطقة نجران، و(10) متهمين في منطقة عسير، و(3) متهمين في منطقة الجوف، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وتمت المباشرة في استكمال الإجراءات النظامية كافة.
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن رجال حرس الحدود مستمرون – بعون الله وتوفيقه – وبكل عزيمة واقتدار وعزم وحزم في حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها.

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