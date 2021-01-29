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مجلس السيادة السوداني: لا نوايا للاعتداء على إثيوبيا
http://almnatiq.net/?p=944716
المناطق - وكالات

أكد مجلس السيادة السوداني، نقلا عن عضو المجلس إبراهيم جابر، الجمعة، أن “السودان ليس لديه نوايا للاعتداء على الجارة إثيوبيا”.

وقال المجلس إن “السودان يرغب فقط في وضع العلامات على حدوده الشرقية التي تم ترسيمها منذ عام 1902”.

هذا وأكدت الخرطوم، الثلاثاء، أن الجيش السوداني ملتزم بعدم التصعيد مع إثيوبيا، لافتة إلى أن أديس أبابا تسعى لتحويل مسألة الحدود إلى قضية نزاع رغم أن “قواتنا في أراضينا ولم تدخل أراضي إثيوبيا”.

إلى ذلك، رفض مستشار رئيس الوزراء السوداني في تصريحات لـ”العربية”، أي حديث عن نزاع حدودي أو ترسيم الحدود.

وأضاف أن الجيش السوداني لم يدخل إلى الأراضي الإثيوبية، موضحا أن الجيش ينتشر ضمن أراضيه وليس في أراض متنازع عليها.

وكانت الخارجية الإثيوبية أعلنت، الثلاثاء، أنها مستعدة للتوصل لاتفاق مع الجارة يضمن استقرار المناطق الحدودية.

وقال البيان إن إثيوبيا لم تعلن رفض التفاوض أبداً، مطالبة السودان بإعادة قواته إلى مواقعها السابقة.

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