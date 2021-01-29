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ضمن برنامج هدية الشتاء : جمعية قدوة لأيتام الجوف توزع العديد من الهدايا على المستفيدين

ضمن برنامج هدية الشتاء : جمعية قدوة لأيتام الجوف توزع العديد من الهدايا على المستفيدين

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ضمن برنامج هدية الشتاء : جمعية قدوة لأيتام الجوف توزع العديد من الهدايا على المستفيدين

ضمن برنامج هدية الشتاء : جمعية قدوة لأيتام الجوف توزع العديد من الهدايا على المستفيدين
http://almnatiq.net/?p=944728
الجوف - محمد الحسن

ضمن برنامج هدية الشتاء قامت جمعية قدوة لرعاية الأيتام بمنطقة الجوف بتوزيع مجموعة من الهدايا على مستفيدي الجمعية حيث اشتملت الهدايا وتنوعت ما بين الحقائب الشتوية والتي كانت بدعم من صيدليات الدواء وبلغ عددها 480 حقيبة ، كما وزعت أيضا البطانيات الثقيلة وعددها 125 بطانية بالإضافة لمجموعة من الفري (فروة) وعددها 125 فروة كانت بدعم من فاعل خير من أهالي المنطقة .
كما وزعت الجمعية كوبونات وجبات غذائية من مطعم دمشق الدولي وبلغ عددها 159 كوبون قام بتوزيعها العاملين في الجمعية وفريقها التطوعي ، وكانت مدة التوزيع أسبوعاً كاملاً، وقد أنهت الجمعية أسبوع التوزيع بتحويل مبلغ كفالات الأيتام لمستفيديها .
هذا وتتقدم الجمعية بوافر الشكر والتقدير لكل الداعمين والمشاركين في البرنامج ، داعيةً جميع أفراد المجتمع بالوقوف مع الجمعية ودعمها لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا من أبنائنا الأيتام .

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