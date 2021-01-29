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وزارة الدفاع تنهي كافة استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين المشترك “رماح النصر” بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي

وزارة الدفاع تنهي كافة استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين المشترك “رماح النصر” بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي

أبرز المواد

وزارة الدفاع تنهي كافة استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين المشترك “رماح النصر” بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي

وزارة الدفاع تنهي كافة استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين المشترك “رماح النصر” بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي
http://almnatiq.net/?p=944751
المناطق - واس

تستعد وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية لإطلاق مناورات تمرين ” رماح النصر ” والذي سيقام بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي بالمملكة، خلال الفترة من 18 – 29 جمادى الأخرة 1442هـ، بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.
وقد وصلت جميع المنظومات الجوية المشاركة إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية استعدادا لانطلاق التمرين، الذي يعد من التمارين المشتركة المهمة، التي تشارك فيها القوات الجوية مع أفرع القوات المسلحة السعودية الأخرى، للرفع من الجاهزية وتعزيز العمل المشترك، ورفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات.
الجدير بالذكر أن مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية يعد من المراكز الجوية المتقدمة، لما يوفره من بيئة قتالية حقيقية، ومن قدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة، في واقع مماثل للحرب الحديثة، كما يسهم في تطوير وتحديث الخطط القتالية المضادة للتهديدات المحتملة، وتطوير وتقييم قدرات القوات الجوية، واختبار وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى فاعليتها وتأثيرها.

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