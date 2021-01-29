احدث الأخبار

استهداف السفارة الإسرائيلية في الهند.. الرسالة في “التوقيت”
أبرز المواد
 الهلال والنصر يتنافسان على نهائي كأس السوبر السعودي غداً
أبرز المواد
 “الأدوية الأوروبية” توصي الاتحاد بترخيص لقاح “أسترا زينيكا”
أبرز المواد
 إعدام رئيس سابق لأكبر شركة لإدارة الأصول في الصين
أبرز المواد
 هورفارت أفضل مدرب في يناير .. والحمدان وكاسيو وتاوامبا ينتزعون النجومية
أبرز المواد
 كيف نميز بين “كورونا” والتهابات الجهاز التنفسي الحادة؟
أبرز المواد
 أزمة الموسم لليفربول.. كلوب يتحدث عن حل “خلال 3 أيام”
أبرز المواد
 “لقاح الجرعة الواحدة” ينضم للسباق.. والنتائج “غير مشجعة”
أبرز المواد
 الرئيس الفرنسي: السعودية يجب ان تكون طرفا بأي اتفاق مع إيران
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تنهي كافة استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين المشترك “رماح النصر” بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي
أبرز المواد
 الجمارك تُحبط محاولة تهريب أكثر من 14 مليون حبة كبتاجون كانت مُخبأة في إرسالية “ألواح خشبية”
أبرز المواد
 منطقة تبوك تستأثر بـ 6 % من التنوع الطبيعي في المملكة
منطقة تبوك
استهداف السفارة الإسرائيلية في الهند.. الرسالة في “التوقيت”

استهداف السفارة الإسرائيلية في الهند.. الرسالة في “التوقيت”

أبرز المواد
الهلال والنصر يتنافسان على نهائي كأس السوبر السعودي غداً

الهلال والنصر يتنافسان على نهائي كأس السوبر السعودي غداً

أبرز المواد
“الأدوية الأوروبية” توصي الاتحاد بترخيص لقاح “أسترا زينيكا”

“الأدوية الأوروبية” توصي الاتحاد بترخيص لقاح “أسترا زينيكا”

أبرز المواد
إعدام رئيس سابق لأكبر شركة لإدارة الأصول في الصين

إعدام رئيس سابق لأكبر شركة لإدارة الأصول في الصين

أبرز المواد

هورفارت أفضل مدرب في يناير .. والحمدان وكاسيو وتاوامبا ينتزعون النجومية

هورفارت أفضل مدرب في يناير .. والحمدان وكاسيو وتاوامبا ينتزعون النجومية
http://almnatiq.net/?p=944768
المناطق - واس

أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، تحقيق المدرب الكرواتي الين هورفارت مدرب فريق النصر جائزة أفضل مدرب لشهر يناير، فيما حقق عبدالله الحمدان لاعب نادي الشباب جائزة أفضل لاعب واعد، في الوقت الذي سيطر الكاميروني تاوامبا والبرازيلي كاسيو لاعبا نادي التعاون على جائزتي الأفضلية على مستوى الهجوم والحراسة توالياً.
في حين أجل الفريق الفني للجائزة مباريات الجولة (16) لتضاف لجائزة شهر فبراير، بسبب عدم استكمال مباريات الجولة في يناير مع تبقي مباراتي العين والهلال، وكذلك الفتح والنصر والتي ستلعب في التاسع من شهر فبراير المقبل.
وكانت الرابطة قد أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع إضافة جائزة رابعة لأفضل لاعب واعد، على أن يتولى الفريق الفني والذي يضم كلا من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز .

روابط ذات صلة

استهداف السفارة الإسرائيلية في الهند.. الرسالة في “التوقيت”

استهداف السفارة الإسرائيلية في الهند.. الرسالة في “التوقيت”
الهلال والنصر يتنافسان على نهائي كأس السوبر السعودي غداً

الهلال والنصر يتنافسان على نهائي كأس السوبر السعودي غداً
“الأدوية الأوروبية” توصي الاتحاد بترخيص لقاح “أسترا زينيكا”

“الأدوية الأوروبية” توصي الاتحاد بترخيص لقاح “أسترا زينيكا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*