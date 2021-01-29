هورفارت أفضل مدرب في يناير .. والحمدان وكاسيو وتاوامبا ينتزعون النجومية

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أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، تحقيق المدرب الكرواتي الين هورفارت مدرب فريق النصر جائزة أفضل مدرب لشهر يناير، فيما حقق عبدالله الحمدان لاعب نادي الشباب جائزة أفضل لاعب واعد، في الوقت الذي سيطر الكاميروني تاوامبا والبرازيلي كاسيو لاعبا نادي التعاون على جائزتي الأفضلية على مستوى الهجوم والحراسة توالياً.

في حين أجل الفريق الفني للجائزة مباريات الجولة (16) لتضاف لجائزة شهر فبراير، بسبب عدم استكمال مباريات الجولة في يناير مع تبقي مباراتي العين والهلال، وكذلك الفتح والنصر والتي ستلعب في التاسع من شهر فبراير المقبل.

وكانت الرابطة قد أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع إضافة جائزة رابعة لأفضل لاعب واعد، على أن يتولى الفريق الفني والذي يضم كلا من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز .