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إعدام رئيس سابق لأكبر شركة لإدارة الأصول في الصين

إعدام رئيس سابق لأكبر شركة لإدارة الأصول في الصين

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إعدام رئيس سابق لأكبر شركة لإدارة الأصول في الصين

إعدام رئيس سابق لأكبر شركة لإدارة الأصول في الصين
http://almnatiq.net/?p=944771
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة عن تنفيذ حكم الإعدام الصادر بتهمة الفساد بحق الرئيس السابق لأكبر شركة لإدارة الأصول في البلاد.

وأفادت وكالة “شينخوا” الرسمية بأن المحكمة الشعبية من الدرجة الثانية في مدينة تيانجين شمال البلاد نفذت اليوم الحكم الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري بحق لاي شياو مين، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة “تشاينا هوارونغ”.

وأدين لاي بتهم تلقي أو طلب رشاوى تتجاوز قيمتها 276 مليار دولار خلال فترة ما بين 2008 إلى 2018، عندما كان أيضا كبير منظمي المصارف في الصين، بالإضافة إلى اختلاس الأموال وتعدد الزوجات.

وقررت اللجنة المركزية لفحص الانضباط في الحزب الشيوعي الصيني واللجنة الوطنية للإشراف في أكتوبر 2018 طرد لاي من صفوف الحزب الحاكم وإقالته من منصبه الوظيفي على خلفية ارتكابه انتهاكات ومخالفات عديدة.

وتعد قضية لاي من أكبر قضايا الفساد في تاريخ الصين.

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