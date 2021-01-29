احدث الأخبار

المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يبحث الاتفاق النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا
أبرز المواد
 استهداف السفارة الإسرائيلية في الهند.. الرسالة في “التوقيت”
أبرز المواد
 الهلال والنصر يتنافسان على نهائي كأس السوبر السعودي غداً
أبرز المواد
 “الأدوية الأوروبية” توصي الاتحاد بترخيص لقاح “أسترا زينيكا”
أبرز المواد
 إعدام رئيس سابق لأكبر شركة لإدارة الأصول في الصين
أبرز المواد
 هورفارت أفضل مدرب في يناير .. والحمدان وكاسيو وتاوامبا ينتزعون النجومية
أبرز المواد
 كيف نميز بين “كورونا” والتهابات الجهاز التنفسي الحادة؟
أبرز المواد
 أزمة الموسم لليفربول.. كلوب يتحدث عن حل “خلال 3 أيام”
أبرز المواد
 “لقاح الجرعة الواحدة” ينضم للسباق.. والنتائج “غير مشجعة”
أبرز المواد
 الرئيس الفرنسي: السعودية يجب ان تكون طرفا بأي اتفاق مع إيران
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تنهي كافة استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين المشترك “رماح النصر” بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي
أبرز المواد
 الجمارك تُحبط محاولة تهريب أكثر من 14 مليون حبة كبتاجون كانت مُخبأة في إرسالية “ألواح خشبية”
أبرز المواد
المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يبحث الاتفاق النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا

المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يبحث الاتفاق النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا

أبرز المواد
استهداف السفارة الإسرائيلية في الهند.. الرسالة في “التوقيت”

استهداف السفارة الإسرائيلية في الهند.. الرسالة في “التوقيت”

أبرز المواد
الهلال والنصر يتنافسان على نهائي كأس السوبر السعودي غداً

الهلال والنصر يتنافسان على نهائي كأس السوبر السعودي غداً

أبرز المواد
“الأدوية الأوروبية” توصي الاتحاد بترخيص لقاح “أسترا زينيكا”

“الأدوية الأوروبية” توصي الاتحاد بترخيص لقاح “أسترا زينيكا”

أبرز المواد

“الأدوية الأوروبية” توصي الاتحاد بترخيص لقاح “أسترا زينيكا”

“الأدوية الأوروبية” توصي الاتحاد بترخيص لقاح “أسترا زينيكا”
http://almnatiq.net/?p=944774
المناطق - وكالات

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية EMA اليوم الجمعة المفوضية الأوروبية باعتماد اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طورته شركة “أسترا زينيكا” البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وأعطت الوكالة في بيان نشر على موقعها الضوء الأخضر لاستخدام لقاح “أسترا زينيكا” لتطعيم المواطنين فوق سن الـ18، مشيرة إلى أن فعالية اللقاح حسب نتائج الاختبارات السريرية تصل إلى 60 بالمئة.

ولفتت الوكالة إلى عدم توفر المعلومات الكافية عن فعالية اللقاح في تطعيم من في سن الـ55 وما فوق، مؤكدة أن اللقاح من المتوقع أن يمنحهم الحصانة من كورونا أيضا.

وأصبح لقاح “أسترا زينيكا” ثالث لقاح توصي الوكالة الأوروبية باعتماده، بعد لقاح شركتي “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية ولقاح شركة “موديرنا” الأمريكية.

روابط ذات صلة

المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يبحث الاتفاق النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا

المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يبحث الاتفاق النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا
استهداف السفارة الإسرائيلية في الهند.. الرسالة في “التوقيت”

استهداف السفارة الإسرائيلية في الهند.. الرسالة في “التوقيت”
الهلال والنصر يتنافسان على نهائي كأس السوبر السعودي غداً

الهلال والنصر يتنافسان على نهائي كأس السوبر السعودي غداً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*