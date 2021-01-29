احدث الأخبار

استهداف السفارة الإسرائيلية في الهند.. الرسالة في “التوقيت”
أبرز المواد
 الهلال والنصر يتنافسان على نهائي كأس السوبر السعودي غداً
أبرز المواد
 “الأدوية الأوروبية” توصي الاتحاد بترخيص لقاح “أسترا زينيكا”
أبرز المواد
 إعدام رئيس سابق لأكبر شركة لإدارة الأصول في الصين
أبرز المواد
 هورفارت أفضل مدرب في يناير .. والحمدان وكاسيو وتاوامبا ينتزعون النجومية
أبرز المواد
 كيف نميز بين “كورونا” والتهابات الجهاز التنفسي الحادة؟
أبرز المواد
 أزمة الموسم لليفربول.. كلوب يتحدث عن حل “خلال 3 أيام”
أبرز المواد
 “لقاح الجرعة الواحدة” ينضم للسباق.. والنتائج “غير مشجعة”
أبرز المواد
 الرئيس الفرنسي: السعودية يجب ان تكون طرفا بأي اتفاق مع إيران
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تنهي كافة استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين المشترك “رماح النصر” بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي
أبرز المواد
 الجمارك تُحبط محاولة تهريب أكثر من 14 مليون حبة كبتاجون كانت مُخبأة في إرسالية “ألواح خشبية”
أبرز المواد
 منطقة تبوك تستأثر بـ 6 % من التنوع الطبيعي في المملكة
منطقة تبوك
استهداف السفارة الإسرائيلية في الهند.. الرسالة في “التوقيت”

استهداف السفارة الإسرائيلية في الهند.. الرسالة في “التوقيت”

أبرز المواد
الهلال والنصر يتنافسان على نهائي كأس السوبر السعودي غداً

الهلال والنصر يتنافسان على نهائي كأس السوبر السعودي غداً

أبرز المواد
“الأدوية الأوروبية” توصي الاتحاد بترخيص لقاح “أسترا زينيكا”

“الأدوية الأوروبية” توصي الاتحاد بترخيص لقاح “أسترا زينيكا”

أبرز المواد
إعدام رئيس سابق لأكبر شركة لإدارة الأصول في الصين

إعدام رئيس سابق لأكبر شركة لإدارة الأصول في الصين

أبرز المواد

استهداف السفارة الإسرائيلية في الهند.. الرسالة في “التوقيت”

استهداف السفارة الإسرائيلية في الهند.. الرسالة في “التوقيت”
http://almnatiq.net/?p=944780
المناطق - وكالات

حمل الانفجار الذي وقع، الجمعة، قرب مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية، نيودلهي، مفارقة كبيرة.

ولم يصب أي من طاقم السفارة كما لم تقع أضرار في المبنى الدبلوماسي، من جراء الانفجار، الذي ألحق أضرارا بثلاثة سيارات في المكان.

ووصفت السلطات الهندية بالانفجار “الصغير” وناجم عن قنبلة محلية الصنع، معتبرة إياه محاولة “خبيثة لإثارة ضجة كبيرة”.

وضربت قوات الأمن طوقا أمنيا على المكان وبدأت في عمليات تفتيش واسعة النطاق.

ويصادف اليوم ذكرى مرور 29 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الهند وإسرائيل.

وبدأت الدولتان علاقاتهما الثنائية في 29 يناير عام 1992.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية عن الهجوم حتى الآن، لكن يبدو أن اختيار الموعد لم يكث عبثيا.

وتنامت العلاقات الثنائية بين الطرفين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مجالات التجارة والتكنولوجيا والدفاع، حتى باتت الهند الهدف الأول للتصدير للصناعات الدفاعية الإسرائيلية.

وبلغ التبادل التجاري بين الدولتين 5.24 مليار دولار في 2019، باستثناء المبيعات الدفاعية، بحسب موقع السفارة الهندية لدى تل أبيب.

وتعاملت إسرائيل مع الهجوم على أنه إرهابي كان يستهدف مبنى السفارة، وفق ما قال مسؤول رفض الكشف عن اسمه لوكالة “رويترز”.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنه طلب من البعثات الإسرائيلية حول العالم تعزيز احتياطها الأمنية.

والبعثات الإسرائيلية، أصلا، في حالة تأهب بالفعل حول العالم في أعقاب اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده في نوفمبر الماضي.

واتهمت إيران تل أبيب بالوقوف وراء محاولة الاغتيال وتعهدت بالانتقام.

روابط ذات صلة

الهلال والنصر يتنافسان على نهائي كأس السوبر السعودي غداً

الهلال والنصر يتنافسان على نهائي كأس السوبر السعودي غداً
“الأدوية الأوروبية” توصي الاتحاد بترخيص لقاح “أسترا زينيكا”

“الأدوية الأوروبية” توصي الاتحاد بترخيص لقاح “أسترا زينيكا”
إعدام رئيس سابق لأكبر شركة لإدارة الأصول في الصين

إعدام رئيس سابق لأكبر شركة لإدارة الأصول في الصين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*