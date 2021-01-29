أكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن المبعوث الأمريكي الجديد الخاص بإيران روبرت مالي، تحدث مع مسؤولين بارزين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتقييم ما يحيط بالاتفاق النووي مع إيران.

المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يبحث الاتفاق النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا”رويترز”: إدارة بايدن تعين مساعد أوباما السابق مبعوثا خاصا بإيران

وقال: “مالي يحاول معرفة رأي الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 وتقييمهم لالتزام طهران بالاتفاقية”.

يذكر أن مالي كان يعمل في مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال الفترة بين فبراير 2014 ويناير 2017، وهو أحد أكبر المفاوضين الأمريكيين حول البرنامج النووي الإيراني في عام 2015.