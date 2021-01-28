احدث الأخبار

مصرع وإصابة عناصر تابعة للحوثي في صعدة
أبرز المواد
 فيروس كورونا المتحور يصل البحرين.. وعودة للقيود
أبرز المواد
 غوتيريش: لنضع العالم على المسار الصحيح بعد عام “كوارث ويأس”
أبرز المواد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة و الهرسك يقدم أوراق اعتماده
أبرز المواد
 وزير الخارجية يشارك في منتدى دافوس الاقتصادي
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي بوفاة شيخ شمل آل سلمى بمحافظة الداير
منطقة جازان
 الصحة الكويتية ترخص لاستخدام الطوارئ للقاح “أكسفورد” المضاد لكورونا
أبرز المواد
 المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يبحث الاتفاق النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا
أبرز المواد
 استهداف السفارة الإسرائيلية في الهند.. الرسالة في “التوقيت”
أبرز المواد
 الهلال والنصر يتنافسان على نهائي كأس السوبر السعودي غداً
أبرز المواد
 “الأدوية الأوروبية” توصي الاتحاد بترخيص لقاح “أسترا زينيكا”
أبرز المواد
 إعدام رئيس سابق لأكبر شركة لإدارة الأصول في الصين
أبرز المواد
مصرع وإصابة عناصر تابعة للحوثي في صعدة

مصرع وإصابة عناصر تابعة للحوثي في صعدة

أبرز المواد
فيروس كورونا المتحور يصل البحرين.. وعودة للقيود

فيروس كورونا المتحور يصل البحرين.. وعودة للقيود

أبرز المواد
غوتيريش: لنضع العالم على المسار الصحيح بعد عام “كوارث ويأس”

غوتيريش: لنضع العالم على المسار الصحيح بعد عام “كوارث ويأس”

أبرز المواد
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة و الهرسك يقدم أوراق اعتماده

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة و الهرسك يقدم أوراق اعتماده

أبرز المواد

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة شيخ شمل آل سلمى بمحافظة الداير

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة شيخ شمل آل سلمى بمحافظة الداير
http://almnatiq.net/?p=944789
المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة آل سلمى في فاة والدهم الشيخ سليمان بن سالم السلمي المالكي -رحمه الله- شيخ شمل قبائل آل سلمى بمحافظة الداير بني مالك ، وذلك إثر معاناة مع المرض.
وسأل سموه الله -عز وجل-، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهاً بما قدمه الفقيد خلال حياته وما كان له من أعمال البر ومساعي الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع ومساهمته في خدمة محافظة الداير والوطن والمواطن.
فيما أعرب أبناء وأسرة الشيخ سليمان المالكي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

روابط ذات صلة

وكيل إمارة جازان للتنمية يرعى حفل تكريم لجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة جازان

وكيل إمارة جازان للتنمية يرعى حفل تكريم لجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة جازان
أكثر من 150 ألف مستفيد من خدمات عيادات الأسنان في جازان

أكثر من 150 ألف مستفيد من خدمات عيادات الأسنان في جازان
نائب أمير جازان يفتتح غدًا فعاليات ملتقى تأصيل صناعة السياحة

نائب أمير جازان يفتتح غدًا فعاليات ملتقى تأصيل صناعة السياحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*