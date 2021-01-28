أمير منطقة جازان يعزي بوفاة شيخ شمل آل سلمى بمحافظة الداير

المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة آل سلمى في فاة والدهم الشيخ سليمان بن سالم السلمي المالكي -رحمه الله- شيخ شمل قبائل آل سلمى بمحافظة الداير بني مالك ، وذلك إثر معاناة مع المرض.

وسأل سموه الله -عز وجل-، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهاً بما قدمه الفقيد خلال حياته وما كان له من أعمال البر ومساعي الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع ومساهمته في خدمة محافظة الداير والوطن والمواطن.

فيما أعرب أبناء وأسرة الشيخ سليمان المالكي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.