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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة و الهرسك يقدم أوراق اعتماده

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة و الهرسك يقدم أوراق اعتماده
http://almnatiq.net/?p=944795
المناطق - واس

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي اليوم، أوراق اعتماده لفخامة الرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في سراييفو.
ونقل السفير الأحمدي لفخامة الرئيس خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، معبراً عن شكره وتقديره لفخامته على حفاوة الاستقبال التي تدل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.
وعبر الرئيس ميلوراد دوديك عن تقديره للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً وتطلع بلاده إلى العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في المجالات كافة، متمنياً للسفير الأحمدي التوفيق في أداء عمله ودعم العلاقات بين البلدين الصديقين.

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