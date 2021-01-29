غوتيريش: لنضع العالم على المسار الصحيح بعد عام “كوارث ويأس”

المناطق - وكالات

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة، إن إحدى أولويات عام 2021 تكمن في إعادة “العالم على المسار الصحيح” بعد عام اتصف بكونه عام “كوارث ويأس”.

وقال، وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة، “يجب أن يكون عام 2021 العام الذي نضع فيه العالم على المسار الصحيح”، مشيراً إلى العواقب الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19.

ورأى أن “2020 كان عاما مروعا على الصعيد العالمي، عام موت وكوارث ويأس”.

وأضاف: “تحتاج إدارتنا للمساعدات العالمية المهمة، ليس فقط الصحة العامة، ولكن أيضا السلام والبيئة الطبيعية، إلى تعزيز وإعادة تصوّر”، مطالباً بـ”تعددية أكثر شمولية وترابطا” تمنح الشباب دورهم الكامل.

واعتبر أنّه “يمكننا أن ننتقل من عام مرعب إلى عام حافل بالفرص ومفعم بالأمل”، لافتاً إلى أنّ “تعزيز الحوكمة العالمية للنهوض بالمنافع العامة العالمية أمر ممكن، ويجب أن نحقق ذلك سويا”.

وغوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2017، ورئيس الوزراء البرتغالي السابق، والذي يبلغ من العمر 71 عامًا، مرشح لولاية ثانية مدتها 5 سنوات تبدأ في يناير 2022.