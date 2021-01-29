احدث الأخبار

مصرع وإصابة عناصر تابعة للحوثي في صعدة
أبرز المواد
 فيروس كورونا المتحور يصل البحرين.. وعودة للقيود
أبرز المواد
 غوتيريش: لنضع العالم على المسار الصحيح بعد عام “كوارث ويأس”
أبرز المواد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة و الهرسك يقدم أوراق اعتماده
أبرز المواد
 وزير الخارجية يشارك في منتدى دافوس الاقتصادي
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي بوفاة شيخ شمل آل سلمى بمحافظة الداير
منطقة جازان
 الصحة الكويتية ترخص لاستخدام الطوارئ للقاح “أكسفورد” المضاد لكورونا
أبرز المواد
 المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يبحث الاتفاق النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا
أبرز المواد
 استهداف السفارة الإسرائيلية في الهند.. الرسالة في “التوقيت”
أبرز المواد
 الهلال والنصر يتنافسان على نهائي كأس السوبر السعودي غداً
أبرز المواد
 “الأدوية الأوروبية” توصي الاتحاد بترخيص لقاح “أسترا زينيكا”
أبرز المواد
 إعدام رئيس سابق لأكبر شركة لإدارة الأصول في الصين
أبرز المواد
مصرع وإصابة عناصر تابعة للحوثي في صعدة

مصرع وإصابة عناصر تابعة للحوثي في صعدة

أبرز المواد
فيروس كورونا المتحور يصل البحرين.. وعودة للقيود

فيروس كورونا المتحور يصل البحرين.. وعودة للقيود

أبرز المواد
غوتيريش: لنضع العالم على المسار الصحيح بعد عام “كوارث ويأس”

غوتيريش: لنضع العالم على المسار الصحيح بعد عام “كوارث ويأس”

أبرز المواد
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة و الهرسك يقدم أوراق اعتماده

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة و الهرسك يقدم أوراق اعتماده

أبرز المواد

مصرع وإصابة عناصر تابعة للحوثي في صعدة

مصرع وإصابة عناصر تابعة للحوثي في صعدة
http://almnatiq.net/?p=944804
المناطق - الرياض

لقي ما لا يقل عن 7 من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، برصاص قوات الجيش الوطني اليمني، إضافة الى تدمير آلياتهم صباح اليوم في مديرية باقم بمحافظة صعدة.
وأكدت استخبارات اللواء الخامس حرس حدود العقيد هلال العباسي، أن قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولة تسلل قامت بها مجاميع من ميليشيا الحوثي الإرهابية على ميسرة التباب السود تعتبر هي الأعنف منذ منتصف العام الماضي في جبهة باقم بمحافظة صعدة.

وأضاف العباسي أن مدفعية الجيش الوطني بعد عملية رصد دقيقة، تمكنت من استهداف عدد من العربات المدرعة التابعة للميليشيا الحوثية بالقرب من مثلث باقم كانت في طريقها إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

روابط ذات صلة

فيروس كورونا المتحور يصل البحرين.. وعودة للقيود

فيروس كورونا المتحور يصل البحرين.. وعودة للقيود
غوتيريش: لنضع العالم على المسار الصحيح بعد عام “كوارث ويأس”

غوتيريش: لنضع العالم على المسار الصحيح بعد عام “كوارث ويأس”
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة و الهرسك يقدم أوراق اعتماده

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة و الهرسك يقدم أوراق اعتماده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*