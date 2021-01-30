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وزير الرياضة يرعى غداً مباراة كأس السوبر السعودي بين فريقي النصر والهلال

وزير الرياضة يرعى غداً مباراة كأس السوبر السعودي بين فريقي النصر والهلال
http://almnatiq.net/?p=944812
المناطق - واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، يوم غدٍ السبت 17 جمادى الثاني 1442هـ، الموافق 30 يناير 2021م، مباراة كأس بيرين للسوبر السعودي، والتي ستجمع بين فريقي النصر والهلال، على إستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، حيث سيتوج سموه الفريق الفائز بالكأس.
وقال سمو وزير الرياضة بهذه المناسبة: “حظيت لعبة كرة القدم كسائر الرياضات ـ ولله الحمد ـ بدعم سخي غير محدود، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، ومنها الدعم الحكومي السخي للأندية الرياضية، الذي أسهم في تطبيق إستراتيجية دعم الأندية، إضافة إلى تنفيذ أنظمة جديدة للحوكمة، فضًلا عن البرامج التطويرية على مختلف مستويات الفئات السنية، والتي ستسهم ـ بإذن الله ـ في صناعة جيل جديد من الرياضيين المتميزين، وهو ما نطمح إلى تحقيقه”.
واختتم سموه قائلاً: “كل الأمنيات بالتوفيق للفريقين في هذا اللقاء الكبير، لتقديم مستوى مشرف، يعكس الصورة الفنية المميزة التي وصلت إليها كرة القدم في بلادنا الغالية، خلال السنوات الماضية، وما تحظى به من متابعة كبيرة على الصعيد الإقليمي والقاري والعالمي”.

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