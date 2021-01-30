ستة أبطال في السجل التاريخي لكأس السوبر السعودي

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http://almnatiq.net/?p=944815
المناطق - واس

انطلقت بطولة كأس السوبر في موسم 2013م جمعت بطل الدوري نادي الفتح وبطل كأس الملك نادي الاتحاد، وكان بطلها الأول الفتح بعد أن كسب الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل دوريس سالمو هدفين وإلتون خوزيه هدف للفتح، فيما سجل هدفي الاتحاد مختار فلاتة من ركلتي جزاء.
وفي النسخة الثانية موسم 2014م التقى نادي النصر بطل الدوري وبطل الكأس نادي الشباب، وانتهت أشواط المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح،التي أعلنت الشباب بطل للكأس بنتيجة 4-3.
وفي النسخة الثالثة 2015م التي لعبت لأول مرة خارج المملكة وأقيمت المباراة في لندن، التقى فيها النصر والهلال، وتمكن الهلال من تحقيق اللقب بفوزه بهدف نظيف سجله اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو.
النسخة الرابعة في موسم 2016م التي أقيمت استثنائياً ولأول مرة بين حامل لقب كأس ولي العهد نادي الهلال و حامل لقب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين النادي الأهلي، وهي ثاني بطولة محلية تُقام خارج السعودية في لندن على ملعب كرافن كوتيج ، وقالت ركلات الترجيح كلمتها وفاز الهلال باللقب 3-4.
وألغت وزارة الرياضية النسخة الخامسة من بطولة كأس السوبر السعودي 2017م،التي كان من المقرر إقامتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وعُدل مسمى البطولة إلى بطولة كأس هيئة الرياضة لبطل السوبر،التي أقيمت بين حامل لقب الدوري وبين بطل كأس خادم الحرمين الشريفين،التي لعبت على ملعب كوينز بارك رينجرز بالعاصمة البريطانية لندن وجمعت بين فريقي الهلال والاتحاد وحقق الهلال لقبه الثاني في البطولة بفوزه بنتيجة 1-2.
وفي النسخة السادسة من بطولة كأس السوبر في موسم 2019م،التي جمعت النصر بطل الدوري والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين،استطاع النصر أن يحقق اللقب بعد تغلبه على التعاون بركلات الترجيح 4-5.
ويعدّ الهلال والنصر أكثر الفرق مشاركة في البطولة بثلاث مشاركات، يليهما الاتحاد بمشاركتين، والفتح والشباب والأهلي والتعاون بمشاركة واحدة.

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