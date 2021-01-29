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الرئيس الروسي يوقع وثيقة تمديد معاهدة “ستارت” مع الولايات المتحدة لـ5 سنوات

الرئيس الروسي يوقع وثيقة تمديد معاهدة “ستارت” مع الولايات المتحدة لـ5 سنوات
http://almnatiq.net/?p=944818
المناطق - واس

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على قانون بشأن التصديق على اتفاقية تمديد لمدة خمس سنوات لمعاهدة “ستارت” المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة والمتعلقة بتدابير التقليص المستقبلي للأسلحة الهجومية الإستراتيجية والحد منها، وذلك قبل أسبوع واحد من انتهاء العمل بها.
وقال الكرملين في بيان: “وقّع الرئيس على القانون الفدرالي بشأن التصديق على اتفاق تمديد المعاهدة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تدابير تقليص الأسلحة الهجومية الإستراتيجية والحد منها، المؤرخة في 8 أبريل 2010م”، مشيراً إلى دخول التمديد حيّز النفاذ ابتداءً من اليوم.
وأكد الكرملين أن التمديد يلبي المصالح القومية لروسيا، ويسمح بالحفاظ على التنبؤ في العلاقات الإستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة، كما سيسهم في تطوير عملية نزع السلاح النووي.

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