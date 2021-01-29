لا استثناءات في محاربة “الفساد” ولا أحد فوق القانون والمواطن الرابح الأكبر

المناطق.. إسلام داوود

شكل الفساد الذي ضرب الكثير من المؤسسات والجهات بالمملكة خلال العقود الثلاث الماضية، أحد العوائق الرئيسية التي حدت من التنمية، وعرقلت تحقيق الرؤى الاستراتيجية التي وضعتها القيادة للنمو المستدام.

ورغم أن المملكة شنت منذ عام 2017 حملة واسعة لمحاربة الفساد وتفكيك بؤره، والقضاء على ما يعرف بمراكز القوى فيه، ولازالت تلك الجهود تحتاج بعض الوقن لتؤتي الثمار التي تسعى المملكة لتحقيقها في هذا الاتجاه، نظرا لتفشي الفساد على نطاق واسع.

رؤية المملكة 2030 وضعت على رأس أولوياتها الحد من انتشار الفساد وإعادة توجيه الموارد المنهوبة في طريق التنمية وإقامة اقتصاد متوازن لا يعتمد بالمطلق على عوائد قطاع النفط والطاقة.

وتعتمد سياسات مكافحة الفساد التي تنتهجا المملكة تشجيع نمو القطاع الخاص كأحد أهم محركات الاقتصاد الكلي للمملكة، وتحفيز الاستثمار الخارجي، وذلك بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تقضي على الاحتكار وتتمتع بمعايير متقدمة من التنافسية والشفافية.

وفي هذا المضمار حققت المملكة تقدماً ملحوظاً على الصعيد العالمي، حيث تقدمت بسبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019م، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية؛ فيما قفزت إلى المركز 51 عالمياً، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز العاشر.

وأكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، أن المملكة تسير وفق خارطة طريق لمكافحة الفساد تشكل مرتكزا أساسيا لرؤية المملكة 2030م، الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات، والحد من مخاطر الفساد وتأكيد مكانة المملكة ضمن الدول العشرين الأقوى اقتصادياً في العالم.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الهيئة أنها باشرت 158 قضية جنائية، أطرافها 226 مواطناً ومقيما، مشيرة إلى أن العمل جار على استكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ وكانت أبرز القضايا الجنائية تتعلق بالرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة العامة والتزوير وغسل الأموال، وأوضحت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.

مؤشرات مقلقة:

الحملة الشرسة التي تشنها المملكة على الفساد، جاءت نتيجة استفحال ضرره على الاقتصاد وتحوله إلى خطر داهم على نمو المملكة ما لم يتم احتواءه بأسرع وقت وبصورة جذرية.

وأشار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى أن الفساد انتشر في المملكة خلال العقود الماضية مثل السرطان؛ موضحاً سموه أن الفساد أصبح يستهلك ما بين 5% إلى 15% من ميزانية الدولة، ما يعني أداء 5% إلى 15% أسوأ على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك، ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة.

وأوضح سموه أن هذه “الآفة” تعتبر العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة؛ مبيناً سموه أن نتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية تمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما يتم تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم.

لا استثناءات:

حملة محاربة الفساد اختفلت عن سابقاتها من الحملات، بأنها كانت على نطاق واسع غير محدودة الأجل أو النطاق، وذا مصداقية كبيرة لدى المواطن العادي، ورجل الأعمار والمستثمر على السواء.

فالحملة المتواصلة لاستئصال الفساد، لم تعرف أي استثناءات من أي نوع ولم تضع حصانة لأي فرد أو جهة مهما بلغ شأنها، طالما أثيرت حولها شبهات التربح غير المشروع أو اكتساب أموال بطرق غير قانونية أو أخلاقية.

كما لم تتورع عن التحقيق ومحاسبة كبار المسؤولين، ورجال الدولة، وأفراد الأسرة المالكة، وقادة عسكريون وأمنيون، ومشاهير، ورجال أعمال، على حد السواء وتبرئة من ثبت عدم تورطه في أي شكل من أشكال الفساد، ومحاسبة المتورطين أو قبول إجراء تسويات قانونية مناسبة معهم في وقت لاحق.

وقد عبر سمو ولي العهد عن هذا النهج بصراحة بقوله، إن انتشار الفساد أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيرا أو صغيرا.

ومثلت قضية تحقيقات لجنة مكافحة الفساد أو ما يعرف إعلامياً بقضية “الريتز كارلتون” مثالاً واضحاً على ذلك؛ حيث أوقفت لجنة مكافحة الفساد في أواخر عام 2017، أحد عشر أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء كانوا في مهام عملهم حينها، وذلك بعد تكليفها اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة.

وبعد أيام أيضاً من إطلاق الحملة، أضيفت لائحة جديدة من المتهمين بالفساد، وتم تجميد مزيد من الأرصدة وصلت إلى 1700 حساب بنكي، وشملت الإيقافات مدراء ومسؤولين في المؤسسات الحكومية والقضائية.

واتخذت هذه الحملة من فندق “الريتز كارلتون” مكاناً لاحتجاز الموقوفين بتهم الفساد، حيث تكللت بالنجاح عبر إنجاز تسويات قدرت قيمتها بنحو 400 مليار ريال، تعتبر الأجرأ في تاريخ المملكة من حيث قوتها وضخامة قيمة هذه التسويات، التي ستدر دخلاً سنوياً على خزينة المملكة العربية السعودية يقدر بـ30 مليار ريال سنويا، بحسب شركة الراجحي كابيتال المالية.

وبحسب خبراء فإن المليارات العائدة إلى خزينة الدولة من تسويات تاريخية ما كان ليقدر لها النجاح إلا بإرادة قوية من لجنة مكافحة الفساد التي أمر خادم الحرمين الشريفين، بتشكيلها، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.

وتبقى الفائدة الأهم والأطول أمداً لحملة مكافحة الفساد هو تأثيرها على زيادة الثقة بممارسة الأعمال في المملكة، حيث البقاء للأفضل والأكثر كفاءة، وليس لأصحاب النفوذ أو دافعي الرشي، ويبقى الوطن والمواطن السعودي الرابح الرئيسي من هذه المعركة.