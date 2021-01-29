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لقاءين افتراضيين لـ250 مستفيد ومستفيدة في تنمية الرباض

لقاءين افتراضيين لـ250 مستفيد ومستفيدة في تنمية الرباض

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لقاءين افتراضيين لـ250 مستفيد ومستفيدة في تنمية الرباض

لقاءين افتراضيين لـ250 مستفيد ومستفيدة في تنمية الرباض
http://almnatiq.net/?p=944825
المناطق - الرياض

نظم مركز التنمية الاجتماعية بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لقاءين اجتماعيين “عن بعد” حضره اكثر من 250 مستفيد ومستفيدة من جميع فئات المجتمع.

قدم اللقاء الأول ” طاقات الأزمات ” د. جاسم المطوع وتناول فيه عدة محاور منها التعريف بأهمية التكاتف لمعالجة الظواهر السلبية وايجاد الحلول لها واسرار طاقة كل ازمة للسيطرة على الأزمات النفسية الناتجة عنها ، فيما تحدثت المدربة ناهد الملا في اللقاء الثاني عن تحولات الأسرة ومنطلقات الثوابت التربوية والإستفادة من التحولات ، وصاحب اللقاءين مجموعة من التطبيقات العملية والمناقشة والإستفسارات .

تأتي هذه اللقاءات ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية والتطوعية التي تنفذها مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتستهدف فيها جميع فئات المجتمع بكافة شرائحهم.

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