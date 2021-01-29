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الجيش اليمني يقتل 7 حوثيين خلال تصديه لعملية تسلل في صعدة

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الجيش اليمني يقتل 7 حوثيين خلال تصديه لعملية تسلل في صعدة

الجيش اليمني يقتل 7 حوثيين خلال تصديه لعملية تسلل في صعدة
http://almnatiq.net/?p=944828

قتل ما لا يقل عن سبعة مسلحين حوثيين بنيران الجيش اليمني خلال تصديه عملية تسلل لعناصر من الميليشيا الإرهابية في شمال صعدة.
وقال ركن استخبارات اللواء الخامس حرس حدود في الجيش اليمني العقيد هلال العباسي، إن قوة من اللواء تصدت لمحاولة تسلل فاشلة قامت بها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران إلى مواقع الجيش في ميسرة “التلال السود” في مديرية باقم بمحافظة صعدة وأسفر هذا التصدي عن مقتل سبعة من العناصر الحوثية.
وأضاف العقيد العباسي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن قوات الجيش شنت عقب ذلك قصفاً مدفعياً على آليات قتالية تابعة للميليشيا حاولت اقتحام مواقع يسيطر عليها في ذات الجبهة.

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