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الصحة العالمية تدعو البلدان والشركات المصنعة لتقاسم اللقاحات مع مرفق كوفاكس

الصحة العالمية تدعو البلدان والشركات المصنعة لتقاسم اللقاحات مع مرفق كوفاكس
http://almnatiq.net/?p=944829
المناطق - وكالات

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم دول العالم وصناع اللقاحات لتشاطرها مع مرفق كوفاكس للتوزيع العادل للقاحات لتستفيد منها البلدان كافة.
وقال : إن تقاسم الجرعات مع كوفاكس سيسمح لجميع البلدان بتلقيح المسنين المعرضين للخطر، وكذلك العاملين الصحيين الذين دفعوا حتى الآن هم وعائلاتهم ثمناً باهظاً لجائحة كوفيد 19، داعياً صغار السن والأصحاء لانتظار دورهم وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً وتعرضاً لخطر الموت في حالة الإصابة بالعدوي.
وأوضح أدهانوم أن الإصابات بالفيروس خلال الأسبوعين الماضيين تخطت عدد الإصابات التي وقعت خلال الشهور الستة الأولى من الجائحة، موضحاً أن العدد الإجمالي للإصابات تخطى 109 ملايين حالة هذا الأسبوع.

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