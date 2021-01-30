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7 ملايين مستفيد كل عام من الدروس العلمية التي تقدمها رئاسة شؤون الحرمين

7 ملايين مستفيد كل عام من الدروس العلمية التي تقدمها رئاسة شؤون الحرمين
http://almnatiq.net/?p=944830
المناطق - الرياض

يتجاوز عدد المستفيدين كل عام من البث الصوتي والمرئي للدروس العلمية والمحاضرات والندوات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، (7) ملايين مستفيد .
وتقدم الدروس على حساب إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي في اليوتيوب، وعدد المطبوعات الموزعة مليونين مطبوعة بالإضافة إلى (30) ألفاً من الكتب المهداة.
كما يستفيد من برامج الحج العلمية (37) ألف حاج، و أكثر من (300) مشرف من الدورات التدريبية لمشرفي البرامج الثقافية في حملات الحج، وحوالي (5) آلاف عدد المستفيدين من محاضرات موسم رمضان، وعدد صفحات البحوث العلمية المتخصصة بمسائل الحرمين الشريفين وقاصديهما، واستخراج التراث الإسلامي لطلبة العلم والباحثين (15000) ألف صفحة، ويصدر أكثر من (13) كتابًا، وموسوعتين علمية.

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