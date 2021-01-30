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الهلال والنصر ونهائي كأس السوبر.. أكثر الفرق مشاركة في البطولة بـ 3 مشاركات

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الهلال والنصر ونهائي كأس السوبر.. أكثر الفرق مشاركة في البطولة بـ 3 مشاركات

الهلال والنصر ونهائي كأس السوبر.. أكثر الفرق مشاركة في البطولة بـ 3 مشاركات
http://almnatiq.net/?p=944831
المناطق - وكالات

يلتقي غداً فريقي الهلال والنصر على نهائي كأس السوبر السعودي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في النسخة السابعة للبطولة.
ويدخل الهلال المباراة بصفته بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وكأس الملك الموسم الماضي, فيما يشارك النصر بصفته وصيفاً للدوري وكأس الملك, إذ تقام البطولة سنوياً بين بطلي الدوري وكأس الملك للعام نفسه.
وانطلقت البطولة موسم 2013 الذي شهد تتويج نادي الفتح “بطل الدوري 2013” باللقب بفوزه على نادي الاتحاد “بطل كأس الملك في ذلك الموسم” على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة 3-2, “بعد التمديد”, فيما أقيمت النسخة الثانية من البطولة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عام 2014 بين بطل الدوري نادي النصر و بطل كأس الملك نادي الشباب الذي توج باللقب بفوزه بركلات الترجيح 4 ـ 3 بعد انتهاء الوقتين الأصليين والإضافيين بالتعادل الإيجابي 1 – 1.
وفي عام 2015, عاد النصر وبصفته بطلاً للدوري للمرة الثانية على التوالي للمشاركة في النسخة التي أقيمت وللمرة الأولى خارج المملكة وتحديداً في ملعب لوفتس رود بالعاصمة البريطانية لندن وخسرها بهدف دون مقابل من الهلال “بطل كأس الملك” الذي توج باللقب الأول له, وحاول في نسخة عام 2016 المحافظة على لقبه عندما شارك في مباراة السوبر التي أقيمت كذلك في لندن للمرة الثانية على التوالي “ملعب نادي فولهام الإنجليزي” بصفته بطلاً لكأس ولي العهد بعد أن حقق الأهلي بطولتي الدوري وكأس الملك, الذي حقق اللقب بفوزه على الهلال بركلات الترجيح 4ـ3 بعد التعادل الإيجابي 1 ـ 1 في الوقت الأصلي, وفي عام 2018 استضافت لندن وللمرة الثالثة مباراة السوبر السعودي التي جمعت الهلال “بطل الدوري” والاتحاد “بطل كأس الملك, وانتهت المباراة بفوز الهلال 2 – 1, وفي النسخة السادسة من بطولة كأس السوبر في موسم 2019، والتي جمعت النصر بطل الدوري والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، استطاع النصر أن يحقق اللقب بعد تغلبه على التعاون بركلات الترجيح 4-5.
ويعد الهلال والنصر أكثر الفرق مشاركة في البطولة بثلاث مشاركات، يليهما الاتحاد بمشاركتين، والفتح والشباب والأهلي والتعاون بمشاركة واحدة.

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