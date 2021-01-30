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الولايات المتحدة تسجل 158598 إصابة مؤكدة و 3993 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 158598 إصابة مؤكدة و 3993 حالة وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=944843
المناطق - وكالات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 158,598 إصابة مؤكدة و 3,993 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في إحصاءاتها اليوم، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 25,615,268 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 431,619 حالة.

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