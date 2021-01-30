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الدنمارك تفوز على إسبانيا وتصل لنهائي مونديال اليد “مصر 2021”

الدنمارك تفوز على إسبانيا وتصل لنهائي مونديال اليد “مصر 2021”

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الدنمارك تفوز على إسبانيا وتصل لنهائي مونديال اليد “مصر 2021”

الدنمارك تفوز على إسبانيا وتصل لنهائي مونديال اليد “مصر 2021”
http://almnatiq.net/?p=944844
المناطق - وكالات

تأهل منتخب الدنمارك لنهائي بطولة العالم لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على نظيره الإسباني بنتيجة 35 – 33 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في نصف نهائي البطولة التي تنظمها مصر حالياً.
وانتهي الشوط الأول بتفوق منتخب الدنمارك علي منتخب إسبانيا بنتيجة 18 – 16، واستمر التفوق الدنماركي طوال الشوط الثاني.
ووصلت المباراة إلى ذروتها مع منتصف الشوط الثاني، وقلص الإسبان النتيجة لفارق هدف، واستمرت المحاولات من الماتادور الإسباني لتعويض الفارق ولكن السيطرة الدنماركية منعت إسبانيا من إدراك التعادل أو الفوز.
وحصل اللاعب مايكل هادسن علي جائزة أفضل لاعب في المباراة التي أحرز فيها 12 هدفاً.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الدنماركي حامل اللقب مع نظيره السويدي في المباراة النهائية بعد غد الأحد، كما يلتقي المنتخب الإسباني بطل أوروبا مع منتخب فرنسا في نفس اليوم على المركزين الثالث والرابع.

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