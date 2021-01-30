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تراجع طفيف لأسعار الخام الأمريكي

تراجع طفيف لأسعار الخام الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=944845
المناطق - وكالات

سجلت أسعار الخام الأمريكي تراجعاً طفيفاً عند التسوية اليوم، متأثرةً بمخاوف المستثمرين حيال استمرار جائحة كورونا وبطء توزيع اللقاحات في الولايات المتحدة.
فقد جرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم مارس على ارتفاع 36 سنتاً، بما يعادل 0.6 في المئة، إلى 55.88 دولار للبرميل. فيما جرت تسوية عقد أبريل الأكثر نشاطاً على هبوط ستة سنتات عند 55.04 دولار للبرميل.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً، أو 0.3 في المئة، إلى 52.20 دولار للبرميل.

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