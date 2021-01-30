احدث الأخبار

فاوتشي يحذر من طفرات كورونا.. ويتحدث عن “الحل الوحيد”
أبرز المواد
 الصحة العالمية: تجنبوا أخطاء الماضي مع كورونا.. و3 مشكلات
أبرز المواد
 تراجع طفيف لأسعار الخام الأمريكي
أبرز المواد
 الدنمارك تفوز على إسبانيا وتصل لنهائي مونديال اليد “مصر 2021”
الرياضة
 الولايات المتحدة تسجل 158598 إصابة مؤكدة و 3993 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 انطلاق سباقات ميدان نجران لسباقات للهجن “المفاريد” غدًا
أبرز المواد
 نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح
أبرز المواد
 7 ملايين مستفيد كل عام من الدروس العلمية التي تقدمها رئاسة شؤون الحرمين
أبرز المواد
 الهلال والنصر ونهائي كأس السوبر.. أكثر الفرق مشاركة في البطولة بـ 3 مشاركات
أبرز المواد
 الصحة العالمية تدعو البلدان والشركات المصنعة لتقاسم اللقاحات مع مرفق كوفاكس
أبرز المواد
 الجيش اليمني يقتل 7 حوثيين خلال تصديه لعملية تسلل في صعدة
أبرز المواد
 لقاءين افتراضيين لـ250 مستفيد ومستفيدة في تنمية الرباض
منطقة الرياض
فاوتشي يحذر من طفرات كورونا.. ويتحدث عن “الحل الوحيد”

فاوتشي يحذر من طفرات كورونا.. ويتحدث عن “الحل الوحيد”

أبرز المواد
الصحة العالمية: تجنبوا أخطاء الماضي مع كورونا.. و3 مشكلات

الصحة العالمية: تجنبوا أخطاء الماضي مع كورونا.. و3 مشكلات

أبرز المواد
تراجع طفيف لأسعار الخام الأمريكي

تراجع طفيف لأسعار الخام الأمريكي

أبرز المواد
الدنمارك تفوز على إسبانيا وتصل لنهائي مونديال اليد “مصر 2021”

الدنمارك تفوز على إسبانيا وتصل لنهائي مونديال اليد “مصر 2021”

الرياضة

الصحة العالمية: تجنبوا أخطاء الماضي مع كورونا.. و3 مشكلات

الصحة العالمية: تجنبوا أخطاء الماضي مع كورونا.. و3 مشكلات
http://almnatiq.net/?p=944850
المناطق - وكالات

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة، إلى عدم تكرار أخطاء الماضي والتخلي عن الدول الفقيرة حتى تكمل الدول الغنية تطعيم سكانها باللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وقال: “إذا احتفظنا باللقاحات لأنفسنا ولم نشاركها، فستكون هناك 3 مشكلات رئيسية (…) الأولى هي تسجيل فشل أخلاقي كارثي، والثانية السماح بتواصل استعار الجائحة، والثالثة إبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير”.

وأضاف محدقا إلى الكاميرا خلال مؤتمر صحفي نصف أسبوعي “هذا إذن خطأ أخلاقي، ولن يساعد في وقف الوباء ولن يعيد وسائل كسب العيش. هل هذا ما نريد؟ الأمر متروك لنا لاتخاذ القرار”.

وضرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمثلة من الماضي لإعطاء ثقل أكبر لتحذيره.

وذكّر بأنه تعين على بعض الدول الفقيرة “الانتظار عشرة أعوام” لتحصل على الأدوية الضرورية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز). أما في حالة إنفلونزا الخنازير، فقد حصلت دول فقيرة على اللقاح المضاد له “لكن بعدما انتهت الجائحة”.

وجدد غيبريسوس التحذير من النزعة القومية فيما يتعلق باللقاحات، وشدد على “أننا نعيش في قرية عالمية” وأن لا أحد سيكون بمأمن ما لم يتم احتواء كوفيد-19 في كافة أنحاء العالم.

وتأتي تصريحات المسؤول الدولي في سياق تسجيل نقص في التزود ببعض اللقاحات الأكثر فعالية في السوق، ما أثار غضب دول غنية.

وانتقدت منظمة الصحة العالمية الجمعة اعتماد الاتحاد الأوروبي آلية لمراقبة صادرات اللقاحات ضد كوفيد-19 خارج منطقته، ومنع تصدير الجرعات المخصصة للأوروبيين.

روابط ذات صلة

فاوتشي يحذر من طفرات كورونا.. ويتحدث عن “الحل الوحيد”

فاوتشي يحذر من طفرات كورونا.. ويتحدث عن “الحل الوحيد”
تراجع طفيف لأسعار الخام الأمريكي

تراجع طفيف لأسعار الخام الأمريكي
الولايات المتحدة تسجل 158598 إصابة مؤكدة و 3993 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 158598 إصابة مؤكدة و 3993 حالة وفاة بكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*