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شرطة القصيم: ضبط مواطن وجه إشارات خادشة للحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة

شرطة القصيم: ضبط مواطن وجه إشارات خادشة للحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة
http://almnatiq.net/?p=944866
المناطق_واس

ألقت شرطة القصيم، القبض على مواطن قام بتوجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يوثق قيامه بتوجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة، ونشر ذلك على حسابه، ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش، ومكافحة جرائم المعلوماتية ، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة – بفضلٍ من الله – من تحديد هويته والقبض عليه .

وأوضح أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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