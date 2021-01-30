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وظائف هندسية شاغرة لدى شركة «معادن»

وظائف هندسية شاغرة لدى شركة «معادن»

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وظائف هندسية شاغرة لدى شركة «معادن»

وظائف هندسية شاغرة لدى شركة «معادن»
http://almnatiq.net/?p=944878
المناطق_ الرياض

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف الإنتاج (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير الصيانة والتفتيش (رأس الخير): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف :هنا.

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