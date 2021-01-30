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«توكلنا» يوضح إمكانية استخدام الهوية الرقمية أمام رجال الأمن

«توكلنا» يوضح إمكانية استخدام الهوية الرقمية أمام رجال الأمن
http://almnatiq.net/?p=944881
المناطق_ الرياض

أوضح تطبيق توكلنا مدى إمكانية إثبات الهوية الوطنية أمام رجال الأمن، باستخدام الهوية الرقمية الموجودة على التطبيق.  

وأكد تطبيق توكلنا، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة؛ أن خدمة استعراض الهوية الرقمية حاليًّا، لا تغني عن وثيقة الهوية الوطنية الأساسية.

وكانت وزارة الداخلية، ممثلةً في الأحوال المدنية، أطلقت النسخة الإلكترونية من الهوية الوطنية، في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني «أبشر أفراد» تحت مسمى «الهوية الرقمية»، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ممثلةً في مركز المعلومات الوطني.

ويتسنَّى للمواطنين والمقيمين، تفعيل الهوية الرقمية التي تمَّت إتاحتها من قِبل وزارة الداخلية، بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات ووكالة الأحوال المدنية، بالخطوات التالية:

– تحميل تطبيق أبشر أفراد.

– تسجيل الدخول على حسابك في «أبشر أفرد».

– اختيار «خدماتي».

– اختيار «تحميل الهوية الرقمية». 

– الاطلاع على بيانات البطاقة، ثم الذهاب إلى أسفل الصفحة لتأكيد «تحميل الهوية الرقمية».

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