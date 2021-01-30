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«الداخلية» تعلن تأجيل رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية

«الداخلية» تعلن تأجيل رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية

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«الداخلية» تعلن تأجيل رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية

«الداخلية» تعلن تأجيل رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية
http://almnatiq.net/?p=944885
المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة الداخلية، تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5 / 10 / 1442هـ الموافق 17 / 5 / 2021 م بدلاً من 18 / 8 / 1442هـ الموافق 31 / 3 / 2021.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 24 / 5 / 1442هـ الموافق 8 / 1 / 2021 م بشأن الإعلان عن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والسماح بفتح المنافذ.

وبناءً على ما أوضحه وزير الصحة من أن الشركات المصنعة للقاح ( كوفيد ـ 19 ) تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة، ونظراً إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصاً على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة.

تود وزارة الداخلية أن تعلن عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5 / 10 / 1442هـ الموافق 17 / 5 / 2021 م بدلاً من 18 / 8 / 1442هـ الموافق 31 / 3 / 2021م مع استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع.

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