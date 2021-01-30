«الجمارك» تكشف آلية احتساب رسوم استيراد المركبات للأفراد

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حددت الجمارك السعودية، آلية رسوم استيراد المركبات للأفراد، مشيرة إلى ضوابط استيرادها.

وأوضحت الجمارك السعودية أنه يؤخذ بالفاتورة المقدمة وفي حال عدم الاقتناع بالفاتورة يتم الاعتماد على القوائم المقدمة من الوكيل المحلي لقيمة السيارة جديدة بحسم استهلاك بنسبة 10% سنويًّا، بدءًا من شهر مارس من السنة الأولى و10% للسنوات التي تليها، بدءًا من اليوم الأول من كل سنة بحيث لا تعدى نسبة الخصم 50% للسيارات و80% للشاحنات.

وأكدت الجمارك السعودية عبر موقعها الإلكتروني أنه يتم العمل باحتساب الرسوم في نقاط الدخول الأولى للدول الخليجية وفي حال تم انتقال المركبة من دولة إلى أخرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي فيتم اعتماد الرسوم الجمركية وفقًا للضوابط التالية:

– أن لا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من سنتين.

– توفر المستندات التي تثبت أداء الرسوم الجمركية في المنفذ الخليجي الأول.

– الاقتناع بالقيمة المقدمة للمنفذ الأول وفي حال عدم الاقتناع تقيم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية.

– إذا كانت فئه الرسوم تختلف فيستوفى الفرق الناتج عن اختلاف فئة الرسم في حال كانت النسبة اقل.

ضوابط استيراد المركبات للأفراد

وكانت الجمارك السعودية أوضحت أنه يسمح باستيراد المركبات بشرط أن لا يتجاوز موديلها الخمس سنوات في ما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن واقل).

وكذلك ألا يتجاوز موديل شاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن) عشر سنوات ويتم احتسابها تنازليًّا باستثناء السنة الحالية. وفقًا للجمارك السعودية.

ووفقًا للجمارك السعودية، فإن استيراد المركبات يتطلب إصدار شهادة كفاءة الطاقة من خلال موقع بطاقة كفاءة الطاقة، ويشترط قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية، وذلك بإحضار شهادة من هيئة المواصفات المقاييس بالمملكة، أو أي جهة معتمدة داخل المملكة.

يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط او تعديل على رقم الهيكل، ويمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط، بحسب الجمارك السعودية.

وأشارت الجمارك السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إلى أن آخر سنة صنع يُسمح بدخولها 2016 على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود.