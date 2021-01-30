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أمانة الجوف تضبط 30 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

أمانة الجوف تضبط 30 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

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أمانة الجوف تضبط 30 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

أمانة الجوف تضبط 30 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=944891

نفذت أمانة الجوف بالتعاون مع شرطة المنطقة أمس، حملة ميدانية لمراقبة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد في المولات والأسواق والمحلات التجارية والكافيهات.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الحملة أسفرت عن ضبط 30 مخالفة خلال يوم واحد، مشيراً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، مؤكداً استمرار جولات الرقابة الميدانية المكثفة لضبط المخالفات ومتابعة الالتزام بجميع الاشتراطات والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
ودعا الحموان المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940، وشدد على عدم تهاون الأمانة في تنفيذ

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