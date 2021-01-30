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«حساب المواطن» يوضح كيفية التصرف حال زواج أحد التابعين

«حساب المواطن» يوضح كيفية التصرف حال زواج أحد التابعين
http://almnatiq.net/?p=944894
المناطق_ الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، كيفية تصرُّف المستفيد الرئيس حال زواج أحد التابعين لديه، مشيرًا إلى أنّه يتم حذف التابع المتزوج دون تقديم اعتراض لعدم الأهلية.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج عبر تويتر- ردًا على استفسار من أحد المواطنين، بأنّه «في حال كانت الحالة الاجتماعية للتابع (متزوجة) لا يلزمك تقديم اعتراض لعدم الأهلية».

وتابع البرنامج قائلًا: «وبإمكانك حذف التابع عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب – بيانات التابعين) وحذف التابع ثم الضغط على ايقونة (حفظ)».

وقال المواطن في استفساره: إنّه وردته رسالة من البرنامج تفيد بان أحد التابعين لم يستوفِ شروط الأهلية، ويمكن تقديم اعتراض عن طريق البوابة، موضحًا أن لديه ابنة تزوجت، فهل يقوم بتحديث بياناته أم يقدم اعتراضًا؟

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