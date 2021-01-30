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أيهما أفضل اللبن كامل الدسم أم قليل الدسم؟.. «الجمعية الألمانية للتغذية» توضح

أيهما أفضل اللبن كامل الدسم أم قليل الدسم؟.. «الجمعية الألمانية للتغذية» توضح
http://almnatiq.net/?p=944909
المناطق_وكالات

يفضل البعض شرب اللبن كامل الدسم، بينما يفضل آخرون شرب اللبن قليل الدسم، ولكل فريق أسبابه ودوافعه، فأيهما أفضل للصحة؟.

للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أن اللبن كامل الدسم يحتوي على الدهون بمعدل 3.57 غرام لكل 100 غرام، بينما يحتوي اللبن قليل الدسم على الدهون بمعدل 1.6 غرام لكل 100 غرام فقط.

وأضافت الجمعية أن اللبن كامل الدسم يحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين D وفيتامين E وفيتامين K بكمية أكبر من اللبن قليل الدسم، ولكنه يحتوي في الوقت نفسه على سعرات حرارية أكثر.

ومن ناحية أخرى، أشارت الجمعية إلى أن الكمية اليومية الموصي بها للبالغين تتراوح بين 200 و250 غرام من اللبن أو منتجات الألبان كالزبادي أو الكفير أو اللبن الرائب، بالإضافة إلى 50 إلى 60 غم من الجبن.

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