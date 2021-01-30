اختتام فعاليات برنامج سفراء الوسطية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

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اختتمت اليوم في المدينة المنورة فعاليات برنامج سفراء الوسطية بعد عدة جلسات وفعاليات شهدها البرنامج الذي أقامته جامعة طيبة بالمدينة المنورة في نسخته الخامسة تحت شعار ” فكر “.

واستهدف البرنامج عدداً من الطلاب يمثلون 40 كلية وجامعة سعودية؛ لتعزيز مفهوم الأمن السيبراني والمناقشة حول قضايا تتعلق بحماية الأمن الفكر الوطني الإلكتروني.

وتضمنت فعاليات البرنامج مسابقة طلابية بين الطلبة المشاركين بعد حضورهم لعدة جلسات حوارية ناقشوا فيها أمن المعلومات والتصدي للحملات والهجمات السيبرانية وكيفية الاستفادة من العالم الافتراضي والشبكات الرقمية وطرق حماية البيانات والمعلومات الخاصة، إلى جانب جملة من الأنشطة الفكرية ومحاضرات ألقاها عدد من المختصين في التقنية والأمن الفكري والإعلام.