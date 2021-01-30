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المساحة الجيولوجية : هزة أرضية شمال حائل بقوة 3.07 درجة

المساحة الجيولوجية : هزة أرضية شمال حائل بقوة 3.07 درجة
http://almnatiq.net/?p=944924
المناطق - متابعات

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم (السبت)، أن محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين في الهيئة رصدت الساعة 1:31 هزة أرضية بقوة 3.07 درجة على مقياس ريختر.

وكشفت «المساحة الجيولوجية» في تغريدة لها عبر حسابها في موقع «تويتر» أن الهزة الأرضية رصدت على عمق 7 كيلومترات، وتبعد 46 كيلومتراً شمال مدينة حائل.

وقالت الهيئة: «تعتبر هذه الهزة الأرضية صغيرة على مقياس ريختر».

من جانبه، قال المتحدث باسم الهيئة طارق أبا الخيل، إن الهزة الأرضية الارتدادية التي حدثت عقب الهزة الأولى بنحو ساعة ونصف تقريباً بلغت قوتها 2.09 درجة، ويُعد هذا مؤشراً جيداً لتلاشي الهزات الأرضية.

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