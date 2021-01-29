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أمير الشرقية يوجّه بالتشديد على تفعيل الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”

أمير الشرقية يوجّه بالتشديد على تفعيل الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”

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أمير الشرقية يوجّه بالتشديد على تفعيل الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”

أمير الشرقية يوجّه بالتشديد على تفعيل الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=944930
المناطق - الدمام

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورنا، في المنطقة والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.
وشدد سموه على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها استخدام تطبيق “توكلنا” ولبس الكمامة والتباعد وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والأماكن التي تضم تجمعات بشرية مثل سكن العمالة وغيرها، ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.
كما وجّه سموه بتطبيق تلك الإجراءات داخل إمارة الشرقية في جميع معاملاتها مع المستفيدين، إضافة إلى قيام الجهات المسؤولة في المنطقة بجولات ميدانية لرصد عدم الالتزام ، وشدد على أهمية الوعي وتثقيف المجتمع بأهمية تلك الإجراءات من خلال حملات توعوية مكثفة تقوم بها الجهات المختصة لتوضيح أهمية الالتزام لما فيه مصلحة البلاد والعباد.

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