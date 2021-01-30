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صحة حفر الباطن تنفذ أكثر من 3000 جولة رقابية على المنشآت الصحية والصيدليات لعام 2020م

صحة حفر الباطن تنفذ أكثر من 3000 جولة رقابية على المنشآت الصحية والصيدليات لعام 2020م

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صحة حفر الباطن تنفذ أكثر من 3000 جولة رقابية على المنشآت الصحية والصيدليات لعام 2020م

صحة حفر الباطن تنفذ أكثر من 3000 جولة رقابية على المنشآت الصحية والصيدليات لعام 2020م
http://almnatiq.net/?p=944936
المناطق - حفرالباطن

أنهت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام 3000 جولة ميدانية على المستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية ومراكز الخدمات المساندة الخاصة خلال عام 2020م، للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومتابعة تنفيذ لائحة المؤسسات الصحية الخاصة.فيما رصدت خلال الجولات الميدانية 162 مخالفة تمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وتحرص صحة حفر الباطن على تنفيذ الجولات والحملات الميدانية على منشآت القطاع الخاص للتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتلافي أي ملحوظات.

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