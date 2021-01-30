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شرطة الرياض: القبض على (3) مخالفين ارتكبوا جرائم سرقة معدات كهربائية وقواطع نحاسية من محطات توليد الكهرباء ومشاريع تحت الإنشاء

شرطة الرياض: القبض على (3) مخالفين ارتكبوا جرائم سرقة معدات كهربائية وقواطع نحاسية من محطات توليد الكهرباء ومشاريع تحت الإنشاء

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شرطة الرياض: القبض على (3) مخالفين ارتكبوا جرائم سرقة معدات كهربائية وقواطع نحاسية من محطات توليد الكهرباء ومشاريع تحت الإنشاء

شرطة الرياض: القبض على (3) مخالفين ارتكبوا جرائم سرقة معدات كهربائية وقواطع نحاسية من محطات توليد الكهرباء ومشاريع تحت الإنشاء
http://almnatiq.net/?p=944939
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية – بفضل من الله – تمكنت من القبض على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من محطات توليد الكهرباء ومواقع متفرقة من مشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، وقدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (3,466,843) ريالا، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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