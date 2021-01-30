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النائب العام يأمر بالقبض على معنف ابنته في جازان

النائب العام يأمر بالقبض على معنف ابنته في جازان
http://almnatiq.net/?p=944945
المناطق - متابعات

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن النائب العام أصدر أمرًا بالقبض على شخص، بعد توافر الدلائل الكافية على ارتكابه جريمة تعنيف ابنته في مدينة جازان.

ويأتي هذا الإجراء بعد تلقي مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بلاغًا عن تعرض طفلة للتعنيف من والدها؛ موضحًا أن النيابة العامة ستطالب بإيقاع العقوبات الجزائية النظامية المشددة بحقه.

وأكد المصدر أن النيابة العامة -وتُشاركها جهات الضبط الجنائي في المملكة- تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الإنسان، وتحميه من كل أشكال التعنيف أو الإساءة.

وحذر من اتخاذ وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتشهير؛ مضيفًا أن جميع جهات الضبط الجنائي -بما فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- لديها منصات خاصة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.

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