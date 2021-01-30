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نائب أمير الشرقية يشدد على تفعيل الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا” في جميع المنشآت

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نائب أمير الشرقية يشدد على تفعيل الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا” في جميع المنشآت

نائب أمير الشرقية يشدد على تفعيل الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا” في جميع المنشآت
http://almnatiq.net/?p=944951

شدد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية بالحرص على إنفاذ التوجيه الكريم الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بضرورة اتخاذ وتفعيل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورنا في المنطقة الشرقية والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع .
وأكد سموه أن اتباع التعليمات الصحية ووعي المجتمع أصبح حاجة ملحة في ظل الجائحة التي أصابت العالم، مؤكداً أنه على الجهات الحكومية العمل -كلٌّ فيما يخصه- على رصد التجاوزات الفردية أو التي تحدث في منشآت القطاعين العام والخاص، ورفع تقارير دورية بها، من أجل تفعيل جميع الجهود للوصول إلى نتائج تحفظ النفس والوطن من تداعيات تلك الجائحة, داعياً الله العلي القدير أن يحفظ القيادة والوطن والمجتمع وأن يديم علينا ما نتمتع به من صحة وخير وفضل.

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