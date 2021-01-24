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أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظة العويقيلة غدًا

أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظة العويقيلة غدًا

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أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظة العويقيلة غدًا

أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظة العويقيلة غدًا
http://almnatiq.net/?p=944954
المناطق - واس

يتفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غدًا محافظة العويقيلة.
ويستهل سموه الزيارة -التي تمتد طوال الأسبوع القادم- بجولة تفقدية على المركز والقرى وزيارة مقر المحافظة والمرافق العامة، والإدارات الحكومية, كما سيلتقي سموه أثناء الزيارة بالمواطنين والمسؤولين بالإدارات الحكومية.
وسيتفقد سموه ميدانياً الكثير من المواقع السياحية والمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، ويبحث احتياجات محافظة العويقيلة والمراكز التابعة لها في جميع المجالات التنموية والخدمية.

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