أعمال تطوعية وإسعافية تنفذها هلال تبوك

تبوك - منى الريس

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك ممثلاً بفريق التطوع مبادرتين في أحد المجمعات التجارية وممشى الأمير فهد بن سلطان في مدينة تبوك . وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الاحمر بالمنطقة محمد العنزي أن الفعاليات تنوعت بإقامة ركن تعريفي بالأعمال التطوعية والإسعافية بأحد المجمعات التجارية ، بالإضافة إلى توزيع بروشورات وحقائب إسعافية في ممشى الأمير فهد بن سلطان، منوهاً إلى استمرارية المبادرات التطوعية . وأكد العنزي أن الفعاليات التي اقيمت تأتي ضمن الخطة السنوية للهيئة .