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أعمال تطوعية وإسعافية تنفذها هلال تبوك

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أعمال تطوعية وإسعافية تنفذها هلال تبوك

أعمال تطوعية وإسعافية تنفذها هلال تبوك
http://almnatiq.net/?p=944957
تبوك - منى الريس

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك ممثلاً بفريق التطوع مبادرتين في أحد المجمعات التجارية وممشى الأمير فهد بن سلطان في مدينة تبوك . وأوضح  المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الاحمر بالمنطقة محمد العنزي  أن الفعاليات تنوعت بإقامة ركن تعريفي بالأعمال التطوعية والإسعافية بأحد المجمعات التجارية ، بالإضافة إلى توزيع بروشورات وحقائب إسعافية في ممشى الأمير فهد بن سلطان،  منوهاً إلى استمرارية المبادرات التطوعية . وأكد العنزي أن الفعاليات التي اقيمت تأتي ضمن الخطة السنوية للهيئة .

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