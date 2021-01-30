‏”الغذاء والدواء”: رقائق الألمونيوم تلوث المأكولات

جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحذيرها من استخدام رقائق الألومنيوم “القصدير” في الطهي أو تسخين الأغذية، إذ إن تعريضها لدرجات حرارة عالية قد يتسبب في تلوث الغذاء.
وقالت الهيئة إن رقائق الألومنيوم مخصصة فقط لتغليف الأغذية في درجة حرارة الغرفة والثلاجة، بهدف حمايتها من الجفاف والحفاظ على نكهتها، بالإضافة إلى الحفاظ على الأغذية التي يؤثر الضوء على مكوناتها.
وشددت على عدم حفظ الأغذية الحمضية أو عالية الملوحة في رقائق الألومنيوم، إضافة لعدم تعريض هذه الرقائق للهب المباشر، أو لدرجات الحرارة العالية داخل الأفران العادية أو الميكروويف.
وأكدت أن رقائق الألومنيوم آمنة ولا تشكل ضرراً على صحة الإنسان حال استخدامها للأغراض المخصصة لها وفق ما هو مبين.
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