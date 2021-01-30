احدث الأخبار

برعاية أمير الشرقية.. تدشين النسخة التجريبية لموقع توظيف إلكتروني
أبرز المواد
 إيران تفرض حجرًا صحيًا أسبوعين على المسافرين إليها من أوروبا
أبرز المواد
 ‏”الغذاء والدواء”: رقائق الألمونيوم تلوث المأكولات
أبرز المواد
 “الفتح” يعزز صفوفه بالمهاجم “هلال سوداني”
أبرز المواد
 اللجنة الصحية بمجلس الشورى تناقش مقترحًا لنظام الإخلاء الطبي
أبرز المواد
 “جبل اللوز”.. وجهة تساقط الثلوج في “شتاء السعودية”
منطقة تبوك
 أعمال تطوعية وإسعافية تنفذها هلال تبوك
منطقة تبوك
 أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظة العويقيلة غدًا
منطقة الحدود الشمالية
 نائب أمير الشرقية يشدد على تفعيل الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا” في جميع المنشآت
المنطقة الشرقية
 الصحة: استمرار ارتفاع حالات الإصابة وتسجيل (270) حالة وتعافي (293) حالة خلال ال24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 النائب العام يأمر بالقبض على معنف ابنته في جازان
أبرز المواد
 الهيئة العامة للإحصاء تُطلق مشروع مسح المنشآت السياحية
أبرز المواد
برعاية أمير الشرقية.. تدشين النسخة التجريبية لموقع توظيف إلكتروني

برعاية أمير الشرقية.. تدشين النسخة التجريبية لموقع توظيف إلكتروني

أبرز المواد
إيران تفرض حجرًا صحيًا أسبوعين على المسافرين إليها من أوروبا

إيران تفرض حجرًا صحيًا أسبوعين على المسافرين إليها من أوروبا

أبرز المواد
‏”الغذاء والدواء”: رقائق الألمونيوم تلوث المأكولات

‏”الغذاء والدواء”: رقائق الألمونيوم تلوث المأكولات

أبرز المواد
“الفتح” يعزز صفوفه بالمهاجم “هلال سوداني”

“الفتح” يعزز صفوفه بالمهاجم “هلال سوداني”

أبرز المواد

برعاية أمير الشرقية.. تدشين النسخة التجريبية لموقع توظيف إلكتروني

برعاية أمير الشرقية.. تدشين النسخة التجريبية لموقع توظيف إلكتروني
http://almnatiq.net/?p=944984
المناطق - واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية أنهت جمعية البر النسخة التجريبية لأول موقع توظيف خيري إلكتروني، يهدف لتوظيف الباحثين عن العمل من المتقدمين للجمعية.
وأوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية أنهت جميع الاستعدادات لإطلاق النسخة التجريبية لأول موقع توظيف خيري إلكتروني بالمنطقة برعاية سمو أمير المنطقة، مبينًا أن الموقع يهدف لتوظيف الباحثين عن العمل من المتقدمين لجمعية البر، إضافة إلى استقطاب الشركات والمؤسسات وعرض الفرص الوظيفية المتاحة عبر المنصة الإلكترونية.
وأبان العفيصان أن موقع التوظيف موقع خيري يهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في التنمية من خلال توظيف الموارد البشرية والطاقات الشابة.

روابط ذات صلة

إيران تفرض حجرًا صحيًا أسبوعين على المسافرين إليها من أوروبا

إيران تفرض حجرًا صحيًا أسبوعين على المسافرين إليها من أوروبا
‏”الغذاء والدواء”: رقائق الألمونيوم تلوث المأكولات

‏”الغذاء والدواء”: رقائق الألمونيوم تلوث المأكولات
“الفتح” يعزز صفوفه بالمهاجم “هلال سوداني”

“الفتح” يعزز صفوفه بالمهاجم “هلال سوداني”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*