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الإمارات تعلن منح جنسيتها لفئات جديدة

الإمارات تعلن منح جنسيتها لفئات جديدة
http://almnatiq.net/?p=944994
المناطق - وكالات

أعلن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، منح الجنسية والجواز الإماراتيين لفئات جديدة تشمل الموهوبين والمستثمرين والمتخصصين والمثقفين.

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “بتوجيهات من رئيس الدولة حفظه الله .. اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم”، حسب قوله.

وأضاف رئيس الوزراء الإماراتي قائلا إن “الهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية”، حسب قوله.

وتابع الشيخ محمد بن راشد في تغريدة لاحقة قائلا: ” سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.. وتم وضع معايير واضحة لكل فئة ..وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً “، حسب تعبيره.

وتأتي هذه الخطوة بعد خطوات سابقة تتعلق بمنح الإقامة الذهبية وغيرها من الامتيازات لبعض الفئات بناء على التخصص والموهبة والتأثير بالإضافة إلى المستثمرين.

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